Koronavīruss sasniedzis arī Lietuvu

No Itālijas ziemeļu pilsētas Veronas atgriezusies 39 gadus veca Šauļu iedzīvotāja, kurai konstatēta "Covid-19" saslimšana.

Portāls "Apollo" jau vēstīja, ka ceturtdien, 27. februārī, arī Igaunijā reģistrēts pirmais saslimšanas gadījums , kas ieradies Igaunijā no Rīgas.

Inficētais Irānas pilsonis Rīgā ielidojis no Irānas tranzītā caur Turciju. Uz Rīgu no Turcijas tiešos reisus veic Turcijas aviokompānija "Turkish Airlines", kuras lidmašīna no Stambulas vakar ielidoja Rīgā plkst. 11.20.