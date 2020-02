Novembrī Latvijā atgriezīsies ASV poproka grupa "OneRepublic"

2009.gadā iznāca albums "Waking Up", 2012.gadā - trešais albumus "Native". Līdz ar 2016.gadā iznākušo albumu "Oh My My" iezīmējas grupas skanējuma stilistikas maiņa no klasiskiem poproka hitiem uz daudzpusīgāku, žanriski bagātāku skanējumu. Rezultātā albums ar tādiem hitiem kā "Wherever I Go", "Kids" un "Let's Hurt Tonight" sasniedza līdz šim visaugstāko - trešo - vietu "Billboard" topā. Zināms, ka jaunāko albumu "Human", paredzēts laist klajā šopavasar un tajā būšot iekļautas jau agrāk izskanējušās kompozīcijas kā "Rescue Me" un "Wanted".