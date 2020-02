Foto un video ⟩ "Pēc būtības kvadracikls." Drīzumā Eiropā būs pieejami īpaši mazi elektromobiļi

Jau 2020. gada vasarā "Citroen" Eiropas tirgū laidīs jaunu mini elektromobili - "Citroen Ami". Tas maksās no 6000 eiro, tiks tirgots un konfigurēts tiešsaistē. Pēc tam "Ami" tiks nogādāts līdz pircēja dzīvesvietai. To varēs arī savākt konkrētā vietā, gluži kā sūtījumu no interneta veikala.