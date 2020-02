"Iesilda "drag show" un neesoša fanu zona." Atskats uz "Limp Bizkit" koncertu sociālajos tīklos

Limp Bizkit koncerts. Tie īpašie indivīdi, kas nopērk sēdvietas un tad visu koncertu stāv. Un tad tie, kur filmē visu koncertu. VISU. No A līdz Z.

Toties pie pasākuma ieraksta sociālajā tīklā "Facebook" ir izveidojusies diskusija, jo daudzi "Limp Bizkit" apmeklētāji, kas bija iegādājušies fanu zonas biļetes, nebija apmierināti, ka fanu zona nebija gana nodalīta no pārējām stāvvietām.

"Koncerts baigi labais, bet fanu zonas atdalijums bija smieklīgs. Kāda starpība vispār no parastajām stāvvietām un fanu zonas? Ja piedāvā fanu zonu, reklamē to, tad vajag arī to fanu zonu nodrošināt nevis parastu līniju uz zemes novilkt," ar atsauksmi dalās kāds koncerta apmeklētājs.