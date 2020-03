Gripa laupījusi vēl viena cilvēka dzīvību - mirušo skaits šosezon Latvijā sasniedz 14

Mirušo pacientu vecums bijis no 53 līdz 92 gadiem. Kopumā mirušas deviņas sievietes un pieci vīrieši. Visiem pacientiem bija blakus saslimšanas, tostarp hroniskas sirds, asinsvadu un elpceļu slimības, cukura diabēts, hroniskas nieru un aknu saslimšanas.

Stacionārās ārstniecības iestādēs hospitalizāciju skaits saistībā ar gripas infekciju samazinājies. Par stacionētiem gripas pacientiem ziņoja slimnīcas sešās no desmit monitoringā iekļautajām administratīvajām teritorijām. Kopumā aizvadītajā nedēļā stacionēti 54 pacienti, tostarp arī 16 ar gripas izraisītu pneimoniju, kas ir ievērojami mazāk nekā ziņots nedēļu iepriekš, kad stacionēti 87 pacienti, tajā skaitā arī 25 ar gripas izraisītu pneimoniju.

Samazinājies arī gadījumu skaits, kad pacienti vērsušies ambulatorajās ārstniecības iestādēs ar akūtu augšējo elpceļu infekcijām. Kopumā reģistrēts 979,1 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem, kas ir mazāk nekā laika periodā no 10. līdz 16.februārim, kad kopumā noteikti 1024,4 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem. Līdzīgi kā līdz šim - visbiežāk slimojuši bērni līdz 14 gadu vecumam.

No visiem 1109 šosezon stacionētajiem gripas pacientiem 294 jeb 26% bijuši vecumā līdz četriem gadiem un 342 pacienti jeb 31% - vecumā no pieciem līdz 14 gadiem. Savukārt 367 pacienti jeb 33% bijuši vecumā no 15 līdz 64 gadiem. Vismazāk stacionētu gripas pacientu bijis vecumā virs 65 gadiem - kopumā 106 jeb 10%.