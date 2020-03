"Watford" pārtrauc "Liverpool" 44 nezaudēto spēļu sēriju

"Visu cieņu pretiniekiem, viņi to bija pelnījuši," pēc mača teica "Liverpool" aizsargs Virdžils van Dijks. "Mums nebija daudz vārtu gūšanas momentu, tāpēc ir jāuzlabo savs sniegums. Mēs to neaizmirsīsim, jo tāds zaudējums nav pieņemams. Zaudējumi sāpina. Gribam reabilitēties un to arī darīsim."