"Domāju, ka nākamgad koronavīruss vairs nebūs ekonomikas dienas kārtībā." LB ekonomists Strazds komentē "Covid-19" ietekmi

Ekonomists spriež, ka kopumā "Covid-19" ietekme uz globālo ekonomiku būs atkarīga no tā, cik sekmīgi izdosies ierobežot tā izplatību.

"Attiecībā uz Ķīnu vairums analītiķu prognozē, ka tās ekonomikas kāpums 2020.gadā cerēto 6% vietā būs vismaz par vairākiem procenta punktiem mazāks. Ķīna tiek dēvēta par pasaules ražošanas cehu, līdz ar to problēmas Ķīnā ietekmē daudzas kompānijas citur pasaulē, it īpaši atsevišķās nozarēs, piemēram, autoindustrijā, IT un elektronikas nozarēs. Dažādas praktiskas barjeras, piemēram, ceļošanas ierobežojumi un pasākumu atcelšana negatīvi ietekmē tūrisma un viesmīlības nozari," raksta Strazds.