"Piedāvāja atstāt manas mantas aiz durvīm." Pēc atgriešanās no koronavīrusa skartā reģiona Itālijā puisis zaudē dzīvesvietu Londonā

Sebastiano pagājušajā nedēļā devās uz Itāliju, lai apciemotu savu ģimeni. Tajā brīdī Itālijā ar koronavīrusu inficējušies bija tikai tie tūristi, kuri bija no Ķīnas. No vietējiem iedzīvotājiem neviens nebija saslimis.

"Kad ierados mājās, viens no maniem kaimiņiem stāstīja, ka viņam darbā lika izolēties no manis. Gadījumā, ja viņš to nedarītu, tad man viņiem uz divām nedēļām būtu jāizvācas no mājām vai arī man būtu jāmeklē citas mājas," atklāja itāļu puisis.