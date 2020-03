Koronavīruss turpina izplatīties - konstatēts pirmais inficēšanās gadījums Maskavā

Krievijai līdz šim izdevis izvairīties no plaša uzliesmojuma, un varasiestādes noteikušas ierobežojumus ceļošanai un vīzu izsniegšanai.

Krievija repatriējusi vairākus savus pilsoņus no Japānā piestājušā kruīza kuģa "Diamond Princess" un noteikusi viņiem karantīnu. Trim no viņiem vīrusa testi bijuši pozitīvi. No "Diamond Princess" repatriētie šobrīd uzturas Kazaņā, Tatarstānā.