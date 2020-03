Piedāvājam ieskatīties apkopotā informācijā, kas iegūta no uzticamiem avotiem - Veselības ministrijas, Latvijas Infektoloģijas centra, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra, lai būtu iespējams atspēkot mītus un izvairīties no nepamatotas panikas.

Ko darīt, ja man šķiet, ka esmu saslimis?

Personām, kuras atgriezušās no "Covid-19" skartajām teritorijām un valstīm, uz kurām attiecas īpaši piesardzības pasākumi, un kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies saslimšanas simptomi – paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums un citi –, jāzvana mediķiem uz numuru 113, aicina atbildīgo dienestu pārstāvji.

Kā mani izmeklēs?

Kas notiks, ja tomēr neesmu saslimis?

Ko sagaidīt, ja esmu saslimis?

Pēc informācijas saņemšanas no Slimību profilakses un kontroles centra Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvji sazināsies ar konkrēto personu.

Kādā režīmā strādā mediķi?

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigāde strādā pēc noteikta maršruta katru dienu no pulksten 8 līdz pulksten 22.

Vai ir zāles pret koronavīrusu?

Kā palīdzēt bērnam, kurš satraucas par "šausmīgu vīrusu"?

Jāizvairās no bērna nošķiršanas no tuviniekiem – bērnam vajadzētu būt kopā ar saviem vecākiem un ģimeni. "Ja bērnam jābūt slimnīcā, saglabā kontaktu, piemēram, regulāri sazvanoties."

Tiem bērniem, kuri ir vecumā, kad vecāki saskaras ar daudziem jautājumiem, būtu jāpastāsta bērnam par notikušo, jāizskaidro faktus, jāsniedz skaidru informāciju par to, kā samazināt risku saslimt. Jāizmanto tādus vārdus, kurus bērns attiecīgajā vecumā izprot.

Saslimšana ar koronavīrusu ir nāves spriedums?

Sejas maskas nēsāšana pasargās no vīrusa saķeršanas

Ar antibiotikām var izārstēt koronavīrusu

Tā, piemēram, ar sezonālo gripu, tas ir vīruss, un tāpēc viens no veidiem, kā mēs varam ārstēt vai mazināt dažus simptomus, ir "Tamiflu" lietošana.

Vai sejas maska mani pasargās?

Veseliem cilvēkiem NAV jālieto medicīniskā maska, lai sevi pasargātu no inficēšanās ar COVID-19 infekciju izraisošo koronavīrusu. Medicīniskās maskas lietošana profilaktiskos nolūkos rada viltus ilūziju par aizsardzību no inficēšanās, kā rezultātā cilvēki nereti aizmirst par pareizas roku un respiratorās higiēnas ievērošanu.

Tādēļ svarīgi ir atcerēties, ka jāizvairās no pieskaršanās acīm, degunam un mutei, jo vīruss no apkārtējām virsmām var nokļūt uz rokām, bet pieskaroties acīm, degunam vai mutei, persona var sevi inficēt.

Kā pareizi lietot ķirurģisko masku?

Kā medicīnisko masku pagatavot arī mājas apstākļos?

Vai ir efektīvāks līdzeklis?

Viens no efektīvākajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas tiek tirgots gan medicīnas preču, gan saimniecības preču veikalos, ir respirators. Izvēloties respiratoru ir jāņem vērā, vai uz tā ir atzīme FFP3 (EN 149).

Ieteikumi tiem, kuri apmeklējuši "Covid-19" skartās teritorijas vai bijušas ciešā kontaktā ar "Covid-19" slimnieku

Ja esat apmeklējis kādu no "Covid-10" infekcijas skartajām teritorijām un jums NAV nekādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes - klepus, sāpes rīkles galā, paaugstināta ķermeņa temperatūra -, tiek rekomendēts novērot savu veselības stāvokli 14 dienas kopš izbraukšanas no minētās teritorijas, tai skaitā mērot ķermeņa temperatūru divas reizes dienā - no rīta un vakarā.