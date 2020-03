"Mēs visi bijām iebiedēti." Tiesā audžuvecākus, kuri seksuāli, emocionāli un fiziski vērsušies pret astoņiem bērniem

Izmeklēšanā noskaidrots, ka kopš 2015. gada decembra pret divām nepilngadīgām audžumeitām vērsta seksuālā vardarbība, savukārt laikā no 2016. gada vasaras līdz 2016. gada ziemai viena no nepilngadīgajām meitenēm sistemātiski izvarota.

Kopumā vardarbīgas apiešanās rezultātā astoņiem bērniem nodarītas fiziskas un emocionālas ciešanas. Noziedzīgie notikumi sistemātiski norisinājušies laikā no 2007. gada līdz 2019. gadam.

2019. gada februārī policijas iniciatīvas dēļ no ģimenes izņemti visi uz to brīdi aizbildniecībā esošie nepilngadīgie bērni - kopumā pieci. Viņi pašlaik ievietoti krīzes centrā. Abi audžuvecāki tika aizturēti un viņu dzīvesvietā tika veikta kratīšana.

Vēlāk viena no audžuģimenes meitenēm atzinusi, ka "visi bijām iebiedēti un visiem bija sakāmais teksts izdomāts. Tur nebija ne druskas patiesības - viss samākslots".

No sarunas ar portālu TVNET apsūdzētā nav izvairījusies. Viņa minējusi, ka "liekot roku uz sirds varu teikt, ka katram bērnam devu visu, cik vien varēju!"

Jā, esmu izgājusi no rāmjiem, jā, esmu apsaukājusi viņus. Bet kāpēc? Lai viņi izaugtu par kārtīgiem cilvēkiem!", stāstījusi sieviete.

Par to kļuvis zināms, kad vienā no Rīgas reģiona iecirkņiem vērsušās divas nepilngadīgas meitenes, kuras ziņoja par audžuģimenē pret viņām notiekošu seksuālo un fizisko vardarbību no audžuvecāku puses.