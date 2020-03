"Pastāstīšu viņam, kas ir skarbs sekss." Slavena pornoaktrise nosodījusi "Rammstein" solistu Lindemanu

View this post on Instagram

Как предложить секс втроем и не облажаться?! Заезжали мы тут в @fanbox_moscow - классный магазин альтернативной моды, и впереди встретили парочку, обсуждающую, предстоящий секс в троём. 🙈 кажется им не легко прийдется. Решила поделиться с вами теорией... кстати, в ... нашли всё и даже больше, ушли стильные и довольные. Сначала определитесь чего хотите: один раз или постоянное взаимодействие. Искать партнеров можно везде - детейлинговые приложения, тематические сайты, парки, рестораны..., просто говорите, чего хотите. Или воспользуйтесь аналогом Feeld - там можно обозначить интересы (MFM, FMF, Group...). Если зарегестрировались - укажите, чего ищете, но не в лоб, а в формате «Хотим попробовать/готовы к эксперименту» или «Пара открытых взглядов/свидание втроем». Плохой пример: «Хотим третью в пятницу вечером/ищу двух девушек для секса от 170 см» или «впишите в групповушку». Обсудите заранее, на что готовы. Оптимально для виртуального общения — три дня. Дальше, обычно и встречаться уже не так хочется. Этого времени достаточно, чтобы рассказать о себе, и узнать что нужно, найти точки соприкосновения. Независимо сколько вас - комфортно должно быть всем. Где встречаться? Для первого раза на нейтральной территории: никаких в гости/на дачу — это небезопасно. Правила: - Презервативы - Подумайте о помещении. Если вас 10+, место нужно соответствующее. - Не увлекайтесь. Каким бы не хотелось отстрапонить того блондина: нет - значит нет! Далее только ваш сценарий. Секс ли на одну ночь или отношения на троих - общение и встреча дают время определиться; сохраняется свобода и всегда можно отказаться. Расширяете границы, но помните о безопасности. Всегда Ваша, Елена Беркова! #беркова #дом2 #еленаберкова #приз #сексуальныйдень #групповойсекс #молодежнаямода