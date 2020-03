SPKC nav izdevies iegūt informāciju par pasažieriem, kuri lidoja kopā ar otro inficēto personu Igaunijā

Viņš norādīja, ka šajā situācijā ir sarežģītāk apzināt visus, jo SPKC vēl nav saņēmis informāciju no "Ryanair" par pasažieriem, kas bija lidmašīnā.

Tāpēc SPKC aicina visus "Ryanair" reisa Nr.4714 pasažierus, kuri, ceļojot no Itālijas pilsētas Bergamo uz Rīgu, sēdēja no 23. līdz 27.rindai, atsaukties, zvanot pa tālruni 113. Perevoščikovs gan piebilda, ka pacientam ceļojuma laikā nebija slimības simptomu, līdz ar to citu pasažieru inficēšanās risks esot niecīgs, turklāt "visi lidmašīnas pasažieri nebija pakļauti inficēšanās riskam".