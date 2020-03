Irānis Bahadurs (vārds mainīts) ir pirmais cilvēks Igaunijā, kurš inficējies ar jauno koronavīrusu "Covid-19". Ikdienišķs brauciens vīrietim izvērtās par visnotaļ dīvainu situāciju - liela daļa Baltijas valstu iedzīvotāju sekoja līdzi viņa maršrutam, kad viņš lidoja no Irānas, piezemējās Rīgā , brauca mikroautobusā kopā ar vācieti, kurš arī vēlāk saslima, un ar autobusu devās uz mājām Tallinā.

Igaunijas premjers slavējis irāni, daļa sabiedrības viņu uzskata par varoni, jo viņa operatīvā rīcība palīdzējusi Igaunijai izvairīties no straujākas vīrusa izplatīšanās. "Es darīju visu, ko varēju, lai aizsargātu cilvēkus, kuri man ir nozīmīgi, man to gluži vienkārši bija jādara," stāsta vīrietis, kuru "Postimees" izvēlas dēvēt par Bahaduru, kas tulkojumā no turku valodas "bagatur" nozīmē "varonis, drosmīgais".