Honkongas varasiestādes atklāj informāciju par koronavīrusa nodošanu no dzīvnieka cilvēkam

Departaments pie šāda secinājuma nonācis pēc tam, kad sunim karantīnā "Covid-19" tests uzrādīja vāju pozitīvu rezultātu 27.februārī, 28.februārī un 2.martā. Paraugi testam tika ņemti no suņa mutes un deguna.

Zinātnieki uzskata, ka vīruss "SARS-CoV-2", kas izraisa slimību "Covid-19", izcēlās no sikspārņiem, kas to nodeva tālāk citām sugām, iespējams, nelieliem savvaļas zīdītājiem, kas savukārt nodeva to cilvēkiem.