Kā rīkoties, ja ir akūtu elpceļu infekcijas pazīmes?

SPKC aicina sazināties ar ārstu telefoniski un, ja veselības stāvoklis to pieļauj - ārstēties mājās.

Ja 14 dienu laikā pirms saslimšanas pacients apmeklējis "Covid-19" skartās teritorijas, kurām tiek piemēroti īpašie piesardzības pasākumi, zvanīt 113 un par to informē ārstniecības personu.

Pacienti aicināti izvairīties no tuva kontakta ar citiem cilvēkiem, ievērojot distanci, kas ir ne mazāk kā 2 metri.

Pēc iespējas jāierobežo kontaktus ar ģimenes locekļiem, it sevišķi ar personām vecākām par 60 gadiem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām vai novājinātu imunitāti, piemēram, personām, kas saņem imūnsupresīvu terapiju.

Novērsties nost no citiem cilvēkiem, kad klepo vai šķauda.

Klepojot un šķaudot, muti un degunu jānosedz ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmet, un pēc tam jānomazgā rokas, Ja nav vienreiz lietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt elkonī (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā.

Kā ziņots, svētdien Latvijā apstiprināta otrā saslimšana ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19". Saslimusī ir sieviete, kura inficējusies Itālijas kūrortā Černija, kas atrodas Itālijas ziemeļos netālu no Šveices robežas. Sieviete uz šo kūrortu bija devusies tūristu grupā no 29. februāra līdz 7 .martam.

Latvijā sieviete atgriezusies sestdien Latvijā ar lidsabiedrības "airBaltic" reisu Milāna-Rīga. Kopumā infekcijas skartajā reisā bijuši 39 pasažieri, tostarp 25 no Latvijas. SPKC ir apzinājis visus pasažierus un apkalpes locekļus. Mediķi uzsver, ka visiem šajā reisā lidojušajiem nosakāma mājas karantīna divu nedēļu garumā ģimenes ārsta uzraudzībā.

Nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" šonedēļ paziņoja, ka no 23. marta uz diviem mēnešiem - līdz 31. maijam - samazinās reisu skaitu no Rīgas uz Milānu Itālijā, kā arī no 23. marta līdz 5. aprīlim atcels vēl 90 lidojumus.