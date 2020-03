Erdogans aicina Grieķiju "atvērt vārtus" uz Eiropu

"Grieķija, es vēršos pie tevis - atver vārtus un atbrīvojies no šīs nastas," Erdogans izteicies Starptautiskajai sieviešu dienai veltītā televīzijas uzrunā no Stambulas. "Ļauj viņiem doties uz citām Eiropas valstīm! Grieķija, šie cilvēki nenāk, lai paliktu pie tevis, viņi nāk, lai dotos uz citām Eiropas valstīm. Kāpēc tevi tas uztrauc? Vienkārši atver vārtus!"

Pēdējās nedēļas laikā Grieķijai piederošajās Egejas jūrā salās no Turcijas ieradušies vairāk nekā 1700 migrantu, bet Erdogans piektdien savas valsts krasta apsardzei deva rīkojumu neļaut migrantiem doties šajā bīstamajā ceļā.

Turcija, kurā jau uzturas aptuveni 3,6 miljoni sīriešu bēgļu, apgalvo, ka tā bijusi spiesta atvieglot robežkontroli, jo nesaņem pietiekamu atbalstu bēgļu uzturēšanai, un pieprasījusi lielāku palīdzību no ES šajā jomā. Taču ES apgalvo, ka pilda savu daļu no vienošanās, ko 2016. gadā noslēdza ar Turciju par migrācijas plūsmas ierobežošanu no Sīrijas.