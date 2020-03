Pēc koronavīrusa uzliesmojuma pansionātā ASV 70 darbiniekiem parādījušies simptomi

Pacientu no aprūpes nama, kur uzliesmojis koronavīruss, pārved uz slimnīcu.

Nedēļu pēc tam, kad veco ļaužu aprūpes centrā netālu no Sietlas, ASV, tika ziņots par jaunā koronavīrusa uzliesmojumu, amatpersonas sestdien, 7. martā paziņoja, ka 70 darbiniekiem parādījušies simptomi, vēsta amerikāņu laikraksts "The New York Times".