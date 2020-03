Ķīnā un Dienvidkorejā samazinājies koronavīrusa jauno inficēšanās gadījumu skaits

Ķīnā aizvadītajā diennaktī inficēšanās konstatēta 40 cilvēkiem un 22 cilvēki ar koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19" miruši. Tas ir mazākais no jauna inficējušos skaits vienas dienas laikā, kopš Ķīna 20.janvārī sāka publiskot šo statistiku.

Līdz ar to kopējais inficējušos skaits Ķīnā pieaudzis līdz 80 635, bet nāves gadījumu skaits palielinājies līdz 3119.

Šī statistika neietver Ķīnas īpašo administratīvo rajonu Honkongu, kur pagājušajā diennaktī no jauna konstatēti pieci inficējušies, līdz ar to kopējais inficējušos skaits sasniedzis 114. Honkongā aizvadītajā diennaktī ar "Covid-19" miris viens cilvēks, līdz ar to kopējais mirušo skaits pieaudzis līdz trim.