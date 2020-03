"Nevajag liekas panikas, izbīļus, bet rīkoties droši." RAKUS infektoloģe aicina sabiedrību būt saprātīgiem

Speciāliste atzina, ka ir grūti prognozēt, cik kopumā Latvijā būs saslimušo, tomēr, viņasprāt, to nebūs "tūkstošos" vai "n-tajos simtos". Viņa arī uzsvēra, ka valsts operatīvie dienesti strādā ļoti labi.

Viņa arī skaidroja, ka vīrusu dabā ir savstarpēji konkurēt. Tuvojoties siltiem laikapstākļiem, vairāk parādīsies zarnu grupas vīrusi un infekcijas, līdz ar to varētu domāt, ka situācija varētu "laboties mums par labu". Viņa gan prognozēja, ka tas varētu notikt uz vasaras pusi.

Kā vienu no riskiem esošajai situācijai infektoloģe minēja iedzīvotāju vēlmi joprojām ceļot. Arī viņa aicināja ļoti rūpīgi vērtēt, vai šajā brīdī konkrētais ceļojums ir nepieciešams.

Tāpat speciāliste atgādināja, ka lielākā bīstamība saistībā ar jauno vīrusu ir vecākās paaudzes cilvēkiem, kamēr gados jaunākie, īpaši, bērni, to izslimo viegli.

Kā vēstīts, Latvijā līdz šim sešiem cilvēkiem apstiprināta saslimšana ar "Covid-19", no tiem pēdējie pieci sestdien, 7.martā, atgriezušies no Itālijas ar vienu reisu - "airBaltic" reisu "BT-630" no Milānas, informē Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).