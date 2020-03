"Piekāvu viņu kā sasodītu suni." Maiks Taisons dalījies ar stāstiem par bērnības pāridarītājiem

Taisons atklājis, ka šis atgadījums viņa atmiņā ir palicis vēl līdz šai dienai. "Es vēl šodien jūtos kā gļēvulis tā atgadījuma dēļ. Tā ir nežēlīga sajūta, kad jūties bezpalīdzīgs. Nekad to neaizmirsīšu."

Bieži bērnībā apceltie cilvēki saviem pāridarītājiem piedod, bet Dzelzs Maiks nav bijis viens no viņiem. Slavenais bokseris atklājis: kad viņa fiziskie dotumi uzlabojušies, viņš esot sācis medīt senos pāridarītājus. "Es sāku atriebties tiem, kuri mani bērnībā sita."

"Bija gadījumus, kad kopā ar draugiem gājām pa ielu un ieraudzīju puisi, kurš bērnībā mani piekāva. Viņš savā nodabā gāja veikalā, bet man bija citi plāni. Izvilku viņu uz ielas un sāku dauzīt," atgadījumu no jaunības atminējies Taisons.

Dzelzs Maiks arī atklājis, ka viņa pieredzē bijuši gadījumi, kad viņam izdevies pret "upuri" pavērst arī savus draugus: "Bija gadījumi, kad draugiem pateicu, ka ienīstu to draņķi, un arī viņi man nāca talkā, noraujot konkrētajam puisim drēbes un sitot viņu."

"Tas puisis, kurš atņēma manas brilles? Piekāvu viņu kā sasodītu suni par to, ka reiz mani pazemoja. Viņš varbūt to bija aizmirsis, bet es gan ne. Es to neesmu aizmirsis vēl tagad," izteicies Taisons.