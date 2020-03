Foto ⟩ Ar koncertu Leļļu teātrī grupa "Blue Jean Serenade" klausītājiem nodod debijas albumu

Grupas "Blue Jean Serenade" pirmsākumi meklējami 2016. gadā. Grupa jau ir izdevusi mazalbumu "All My Friends Care About Celebrities, Well, I Don’t", bet ar singlu "Avotu Iela" ieguvusi Radio SWH klausītāju atzinību. Grupa uzstājusies "Reeperbahn" festivālā -mūzikas skatē Vācijā, Hamburgā, festivālā "Summer Sound" Liepājā, Fon Stricka Villas dārzā Rīgā un citviet Latvijā.