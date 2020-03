Līdz maija beigām "airBaltic" atceļ reisus uz Romu un Telavivu

Veselības un drošības apsvērumu dēļ, kā arī sekojot atbildīgo iestāžu rekomendācijām, "airBaltic" uz laiku līdz 2020. gada 31. maijam pārtraukt lidojumus uz un no Romas no 10. marta, kā arī no 11. marta uz un no Telavivas, portālam "Apollo" atklāja uzņēmuma pārstāve Alise Briede.