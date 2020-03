Valdībā diskutē par iespēju ierobežot slimības lapu apmaksu tiem, kuri pēc valsts brīdinājuma devušies uz "Covid-19" skartajiem reģioniem

"Itālijā ir noteikta karantīna. Šajā valstī slimība izplatās no cilvēka uz cilvēku, bet Latvijā Covid-19 konstatēts cilvēkiem, kuri atgriezušies no Itālijas. Latvijā vēl nav konstatēts gadījums, kad vīruss būtu nodots no cilvēka uz cilvēku. Mums ir jādara viss, lai vīruss netiktu nodots no cilvēka uz cilvēku.