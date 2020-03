Koronavīrusa dēļ "Ryanair" uz laiku aptur lidojumus uz un no Itālijas

Tajā sacīts, ka no piektdienas, 13.marta, plkst.24 (23 pēc Latvijas laika) līdz 8.aprīlim plkst.24 (23 pēc Latvijas laika) tiek pārtraukti visi starptautiskie reisi uz un no Itālijas. Vienīgais galamērķis Itālijā, uz kuru "Ryanair" lido no Rīgas, ir Bergamo.