Video ⟩ Kenijā malumednieki nonāvējuši ārkārtīgi retas baltās žirafes

FOTO: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Šie dzīvnieki bija vieni no retākajiem mūsu planētas iemītniekiem un tagad to vairs nebūs. Vienas no pēdējām baltajām žirafēm, kas dzīvoja Kenijas savvaļas parkā, atrastas mirušas, vēsta raidsabiedrība CNN.