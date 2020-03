18+ ⟩ Kaisle pandēmijas laikā. Atbildes uz karstiem jautājumiem koronavīrusa krīzes laikā

"Covid-19" ir ielauzies visās mūsu dzīves jomās - pat populārā iepazīšanās aplikācija "Tinder" ir sākusi starp lietotāju profiliem ievietot reklāmas, kas aicina pasargāt sevi no vīrusa. Lai arī viens no galvenajiem ārstu ieteikumiem ir zināmas distances un izolētības ievērošana, eksperti apgalvo, ka atturēties no svešinieku satikšanas vajadzētu tikai gadījumā, ja kāds no jums ir bijis ar vīrusam raksturīgajiem simptomiem. Šis, pēc "Vice" domām, ir labs veids, kā pārbaudīt savu potenciālo partneri - ja viņu mulsina tieši jautājumi par viņa veselības statusu, iespējams, viņi nepietiekami nopietni uztver savu un citu labklājību.