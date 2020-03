"Supersātans" Lembergs - deputāti min, kāpēc Ventspilij plānots atņemt republikas pilsētas statusu

Politiķis uzsvēra, ka joprojām nav sniegtas atbildes uz to, ar ko atšķiras Rēzekne no Ventspils un Jelgavas, kurām republikas pilsētas statusu plānots atņemt, neieklausoties iedzīvotāju argumentos.

Politiķe Dana Reizniece-Ozola (ZZS) izteica nožēlu, ka "politiskās greizsirdības" dēļ Ventspilij plānots atņemt republikas nozīmes statusu. Viņa tāpat norādīja, ka, apvienojot Ventspils pilsētu un novadu, tiks konfrontēti to iedzīvotāji.

Deputāte Linda Liepiņa mudināja kolēģus likumprojekta trešajā lasījumā atgriezties pie saprotamiem kritērijiem par to, kas ir un kas nav lielās pilsētas.

Pēc Šmita uzstāšanās Saeimas spīkere Ināra Mūrniece (VL-TB/LNNK) uzsvēra, ka deputātiem, runājot no tribīnes, jāievēro Saeimas deputāta ētikas kodekss, pēc kā no zāles izskanēja vairāki izsaucieni par to, ko tad Šmits nedrīkstēja teikt.