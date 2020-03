Infektoloģe atgādināja, ka mirstības rādītājs šobrīd ir aptuveni 2-3%, balstoties datos, kas galvenokārt pieejami par gadījumiem Ķīnā. Savukārt tas, ka, piemēram, Itālijā, mirstības rādītājs šobrīd ir aptuveni divas reizes augstāks, varētu būt skaidrojams ar to, ka liela daļa saslimušo ir cilvēki gados, kas ir viena no "Covid-19" riska grupām.

Infektoloģe atgādināja, ka tiem, kas atgriezušies no riska zonām, nepieciešams 14 dienas ievērot karantīnu un, ja parādās simptomi, vērsties pie speciālistiem, zvanot 113.

"Latvijā situācija ir kontrolēta," uzsvēra profesore. Līdz ar to nav nepieciešams steigt iepirkt pirmās nepieciešamības preces.

Koronavīruss kļuvis par pandēmiju

"Mēs nevaram to pateikt gana skaļi vai gana bieži - visas valstis joprojām var mainīt šīs pandēmijas kursu," sacīja Gebreiesuss.

Situācija Latvijā

Pirmais saslimšanas gadījums Latvijā reģistrēts 2. martā. Paciente bija atgriezusies no ceļojuma Milānā.

No trešdienas paplašināts Covid-19 skarto valstu saraksts, uz kurām ir attiecināti īpaši piesardzības pasākumi. Ņemot vērā izmaiņas epidemioloģiskajā situācijā, gadījuma definīcijā jeb rīcības kārtībā pie aizdomām par saslimšanu ar Covid-19 tiek iekļauta arī Spānija, Francija, Vācija, Austrija un Šveice. Šādu lēmumu šodien pieņēma Valsts operatīvā medicīniskā komisija (VOMK).

VM stingri aicina uz šīm valstīm nedoties, jo pastāv liels inficēšanās risks. Jāņem vērā arī tas, ka pēc atgriešanās no minētajām valstīm bērnam 14 dienas būs jāpavada mājās karantīnā.

Paplašinot skarto valstu sarakstu, analīzes uz Covid-19 personai tiks veiktas, ja viņa būs atgriezusies no iepriekš minētajām valstīm un 14 dienu laikā kopš izbraukšanas no šīm valstīm, būs parādījušies gripai līdzīgi simptomi. Šādā gadījumā personai jāzvana 113.

Savukārt, ja ir radušies kādi jautājumi saistībā ar Covid-19, iedzīvotāji aicināti zvanīt Slimību profilakses un kontroles speciālistiem uz telefona numuru 67387661 (darba dienās, no 08.30 līdz 17).

Kā pasargāt sevi un tuviniekus

Svarīgākais nav roku mazgāšanas reižu skaits (piemēram, 10 reizes dienā), bet gan to mazgāšana tad, kad tas ir īpaši nozīmīgi:

Esmu tikko atgriezies no ārzemēm. Vai man jāzvana "ātrajai palīdzībai"?

Ja 14 dienu laikā esi ceļojis un uzturējies Ķīnā (vai citā valstī, kur konstatēts "Covid-19" uzliesmojums) vai bijis ciešs kontakts ar koronavīrusa infekcijas slimnieku un ir parādījies kāds no šiem simptomiem – klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums, jāpaliek mājās un jāzvana 113 (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) un jāinformē par to, ka pēdējo 14 dienu laikā esi bijis vietā, kur konstatēs koronavīrusa uzliesmojums. Tālāk ārsti lems par turpmāku izmeklēšanu.

Speciālisti gan atgādina – pēc katra kontakta ar mājdzīvnieku jāatceras nomazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni. "Tā ir ikdienas piesardzība, kas pasargā no vairākām infekcijām, ko pārnēsā dzīvnieki," atgādina mediķi.

Jāizvairās no bērna nošķiršanas no tuviniekiem – bērnam vajadzētu būt kopā ar saviem vecākiem un ģimeni. "Ja bērnam jābūt slimnīcā, saglabā kontaktu, piemēram, regulāri sazvanoties."

Tiem bērniem, kuri ir vecumā, kad vecāki saskaras ar daudziem jautājumiem, būtu jāpastāsta bērnam par notikušo, jāizskaidro faktus, jāsniedz skaidru informāciju par to, kā samazināt risku saslimt. Jāizmanto tādus vārdus, kurus bērns attiecīgajā vecumā izprot.

"Covid-19" vīruss ir visbīstamākais no visiem vīrusiem

"No koronavīrusa pašreiz ir atlabuši vairāk nekā 6000 cilvēki. Bet, jūs ziniet, viena no smieklīgajām lietām ir tā, ka parasti netiek ziņots par atveseļošanos, kad kāds tiek izrakstīts no slimnīcas. Tātad atlabšanas gadījumi, iespējams, ir pat vēl vairāk."