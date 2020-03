"Diviem, kuri bija atnākuši, 113 bija atteicis." Trīs cilvēkiem maksas analīzes uz "Covid-19" izrādījušās pozitīvas

Gulbja laboratorijā apstiprina, ka trīs no vakar veiktajām analīzēm uz "Covid-19" izrādījušās pozitīvas. Par to jau 11. martā paziņots gan pašiem saslimušajiem, gan Slimību profilakses un kontroles centram. Vienam no saslimušajiem pozitīvs rezultāts uzrādījies tikai pēc atkārtotām analīzēm, vēsta LTV Ziņu dienests.