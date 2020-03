Fitnesa skaistule Juta Valdmane cilvēkus, kuri neievēro karantīnu, nosauc par aitām un āžiem

Lai cik ļoti es arī mīlētu ceļot, tomēr savu un savu tuvāko dzīvības un veselību es lieku pirmajā vietā! Pāris simti € noteikti nav tā vērti, lai aplipinātu citus ar potenciāli nāvējošu vīrusu. Paskatīsimies šādi- Jūs aizbraucat uz vīrusa skartajām vietām un inficējaties, atvedat atpakaļ vīrusu, aplipinat kādu savu radinieku, kaimiņu vai darba kolēģi, kas, savukārt, noved pie ķēdes reakcijas un Jūsu bailes zaudēt naudu un egoisms nogalina kādu no šīs ķèdes dalībniekiem. Protams, vīrusu nu jau var dabūt arī tepat Latvijà pateicoties, atvainojos, bet aitām un āžiem, kas neievēro noteikto karantīnu! Bet Jūsu izbraucieni noteikti nepalīdzēs nevienam, bet tieši var izraisît arvien jaunas saslimšanas! Aicinu būt saprātīgiem un viss šis beigsies daudz ātrāk! 🙏

A post shared by Juta Valdmane (@jutavaldmane) on Mar 12, 2020 at 12:33am PDT