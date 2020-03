VM galvenais infektologs: Pirmais "Covid-19" pārnešanas gadījums Latvijā liek ieslēgt augstākā līmeņa piesardzības pasākumus

"Vakardiena atšķiras no šodienas ar to, ka pirmo reizi ir konstatēta infekcijas pārnešana Latvijā un tie vairs nav tikai importētie gadījumi. Tāpēc tiks ieslēgti augstāka līmeņa piesardzības pasākumi," viņš raksta, vienlaikus uzsverot, ka joprojām lielākais apdraudējums ir atbraucēji no ārzemēm.