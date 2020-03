"airBaltic" vēl par 100 cilvēkiem samazina darbinieku skaitu

Jau ziņots, ka "airBaltic" nolēmusi pārtraukt visus lidojumus uz un no Milānas un Veronas no 9.marta līdz aprīļa beigām, un no 10.marta līdz 31.maijam atcelti arī visi lidojumi uz un no Romas. Savukārt no 29.marta līdz 31.maijam "airBaltic" atcēlusi vēl 370 lidojumus uz dažādiem galamērķiem.