Pašvaldības sākušas atcelt publiskos pasākumus, slēdz izglītības, sporta un kultūras iestādes

Komisijas locekļi arī nolēma, ka saistībā ar pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumu, ļoti jāizvērtē, vai bērni ir jāved uz pirmsskolas izglītības iestādēm, tāpat nav atļauts vest bērnus uz bērnudārzu, ja kāds no ģimenes locekļiem ir bijis ārpus valsts robežām.

Ņemot vērā, ka līdz 14.aprīlim noteikts, ka tiek pārtrauktas mācības skolās klātienē, Liepājas pašvaldības izglītības iestādes pašlaik apzina iespējas un resursus, vāc informāciju un pārdomā variantus, kā mācības varētu noritēt attālināti, jo šodienas valdības lēmums paredz no rītdienas organizēt mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi, norādīja Lazdāne.

Lazdāne piebilda, ka līdz šim neviens no konstatētajiem saslimšanas gadījumiem ar koronavīrusu Covid - 19 nav konstatēts Liepājā. Tomēr pašvaldība veic virkni informatīvus un profilaktiskus pasākumus pašvaldības iestādēs, tostarp skolās un bērnudārzos, lai samazinātu riskus vīrusa iespējamai izplatībai. Tiek pastiprināti jau esošie higiēnas un dezinfekcijas pasākumi, gan pašvaldības, gan privāto uzņēmēju darbiniekiem lūgts izvērtēt ārzemju ceļojumu un darba vizīšu nepieciešamību un, ja ir būts kādā no koronavīrusa Covid-19 skartajām valstīm, uz kurām aicināts neceļot, ir lūgums par to informēt darba devēju.