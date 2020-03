Nurmagomedova un Fergusona cīņa atcelta arī 5. reizi? UFC prezidents Deina Vaits komentē situāciju

"Ļoti cieši monitorējam situāciju ar koronavīrusu un tā ietekmi uz UFC atlētiem, personālu un faniem visā pasaulē. Neviens no tuvākajiem UFC cīņu vakariem netiks atcelts," ziņojis Vaits.

Tuvākā mēneša laikā ir ieplānoti veseli pieci cīņu vakari - "UFC Fight Night 170"(Vakara galvenā cīņa starp Kevinu Lī un Čārlzu Oliveiru), "UFC Fight Night 171" (Tairons Vudlijs pret Lionu Edvardsu), "UFC on ESPN 8" (Franciss Ngannu pret Jeržinju Rozensraku), "UFC Fight Night 172" (Alistārs Overīms pret Valtu Herisu), kā arī ilgi gaidītais "UFC 249", kura galvenajā cīņā oktagonā izies Habibs Nurmagomedovs un Tonijs Fergusons.

Tiesa, Vaits izteicies, ka viss tomēr nebūs tik skaisti un vienkārši: "Daži no cīņu vakariem tiks pārcelti no oriģinālās pilsētas uz "UFC Apex" centru šeit, Lasvegasā. Diemžēl fani šos cīņu vakarus nevarēs apmeklēt. Jūs zināt, ka es šādu variantu ienīstu, bet šis lēmums ir pieņemts visu iesaistīto pušu interesēs."

Šeit gan jāsaprot, ka cīkstoņi varētu arī nepiekrist cīņai bez skatītājiem un pārcelt cīņu uz tālākejošu datumu. Sportistiem šāda iniciatīva varētu rasties, jo daļai no cīkstoņiem peļņu no cīņas sastāda arī procents no pārdotajām biļetēm.