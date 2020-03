Palielinot iespējas iedzīvotājiem nodot Covid-19 analīzes, pacienti ar viegliem simptomiem analīzes varēs nodot LIC mobilajā punktā

Lai padarītu laboratorisko izmeklējumu veikšanu ātrāku un efektīvāku, tādējādi būtiski palielinot analīžu nodošanas iespējas iedzīvotājiem, kuriem ir aizdomas par saslimšanu ar Covid-19, no piektdienas NMPD ārkārtas tālruņa dispečeriem būs iespēja pacientus novirzīt uz mobilo analīžu nodošanas punktu.

Analīžu nodošanas punkts LIC atradīsies nošķirti no kopējās pacientu plūsmas atsevišķā medicīniskajā teltī. Piektdien mobilais punkts sāks strādāt no plkst.12, bet tā darbalaiks turpmāk būs no plkst.9 līdz 22, un tas strādās arī nedēļas nogalēs. Dodoties uz šo punktu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, un pirms analīžu veikšanas pacienti tiks iztaujāti par saslimšanas simptomiem un ceļojumu vēsturi.