Internetā strauji izplatās vēstule no "Stenfordas slimnīcas" ar nepatiesu informāciju par Covid-19

Stenfordas pārstāvji portālam apstiprināja, ka ziņa nav nākusi no universitātes.

"Plaši izplatītā vēstulē par Covid-19, par kuras autoru uzdots "Stenfordas slimnīcas valdes loceklis", ir neprecīza informācija. Tā nav Stenfordas izsūtīta," slimnīcas preses pārstāve informēja "The Verge".

"Pat, ja vīruss ir nonācis jūsu mutē, ūdens to noskalos lejā no mutes uz vēderu. Tiklīdz kā tas būs nonācis jūsu vēderā, kuņģa skābes vīrusu nogalinās," sacīts vienā padomā. Lorena Rouča, netaliekamās palīdzības ārste un epidemioloģe no Losandželosas, pastāstīja žurnālam "Mother Jones", ka šis padoms ir "pilnīgas muļķības".