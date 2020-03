Par obligāto drošības nosacījumu neievērošanu varētu piemērot kriminālatbildību vai administratīvo atbildību

Ja epidēmijas izraisīšana netiks konstatēta, tad pie minētajiem apstākļiem personai, visticamāk, var iestāties administratīvā atbildība saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42. pantu. Šī norma paredz, ka par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu var piemērot naudas sodu fiziskajām personām no 10 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 140 līdz 2800 eiro, norādīja Majevska.

Jau ziņots, ka valstī noteiktas Covid-19 vīrusa ierobežošanai izsludinātās ārkārtējās situācijas prasības, no kurām daļa ir obligātas. Ārkārtējās situācijas laikā no 13. marta atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi, sapulces, gājieni un piketi, kur vienkopus pulcējas virs 200 cilvēkiem. Tikmēr Rīgas pašvaldība nolēmusi, ka ārkārtas situācijas laikā Rīgā tiks aizliegti visi publiskie pasākumi ārpus telpām neatkarīgi no dalībnieku skaita, tajā skaitā nevarēs notiks arī sapulces, gājieni un piketi.