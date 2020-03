Krievu grupa "Little Big" atklāj, kas Eirovīzijā būs viņu lielākie konkurenti

Daudzu līdzjutēju un arī bukmeikeru acīs vieni no šā gada Eirovīzijas galvenajiem pretendentiem uz uzvaru ir tieši Lietuvas grupa "The Roop" ar dziesmu "On Fire". Līdzīgās domās ir arī "Little Big" līderis Iļja Prusikins, tomēr viņu "biedē" kādas citas valsts pārstāvji.