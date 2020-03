"Little big" atklāj interesantus faktus par Eirovīzijas dziesmu "UNO"

Līdz ar to mūziķiem bijušas vien piecas dienas, lai ierakstītu dziesmu un arī uzfilmētu tai videoklipa. "Bijām "ellē" un dabūjām kārtīgi pasvīst," teica Prusikins.

"UNO" videoklipa filmēšanas nolūkiem tika piesaistīta arī Krievijā populārās grupas "Ļeņingrad" dziedātāja Florida Čanturija, grupas "The Hatters" solists Jurijs Muzičenko, kā arī projekta "Tanci" dalībnieks Dmitrijs Kracilovs.

Prusikins arī atklāja, ka "UNO" nebūt nav bijusi sarakstīta ar ideju par Eirovīziju: "To sarakstījām atpūtā. Īstenībā gribējām jau to publicēt, kā jebkuru citu, parastu dziesmu. Kā reize pienāca Eirovīzijas atlase un mēs to vienkārši izvirzījām... Viss notika vienkārši."