Karaliskā izvairīšanās no vīrusa! Princis Čārlzs nokļūst pāris neveiklās situācijās rokasspiediena dēļ

Velsas princis nesen kļuvis par labdarības organizācijas "Prince's Trust" rīkotas ceremonijas viesi Londonā. Izkāpjot no automašīnas, princis no sākuma pastiepis roku sveicienam kādam vīrietim, taču ātri atjēdzies, atrāvis roku un pasmējies. Rokasspiediena vietā Čārlzs salicis rokas lūgšanām ierastā pozā.

Pēc pāris sekundēm kuriozs atkārtojies vēlreiz - 71 gadu vecais princis atkal izstiepis roku un tikpat ātri to atrāvis. Laimīgā kārtā neviens no iesaistītajiem to nav uztvēris ar aizvainojumu, tādēļ situāciju pavadījuši labdabīgi smiekli.