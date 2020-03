"airBaltic" no otrdienas pārtrauc visus lidojumus

Ņemot vērā valdības lēmumu apturēt starptautisko pasažieru pārvadājumus no 17. marta, visi Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" savienojumi uz laiku no 17. marta līdz šī gada 14. aprīlim tiks apturēti, ieskaitot lidojumus no Igaunijas un Lietuvas, aģentūru LETA informēja lidsabiedrības Korporatīvās komunikācijas vadītāja Alise Briede.