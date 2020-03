Ļaudis sociālajos tīklos spriedelē par karantīnu un atklāj, kā to pavada

Rītu sāku ar dokumentālo filmu Honeyland, tad twitter iedvesmots atdabūju savu PS, uzspēlēju Medal of Honor, pašķirstīju žurnālus, noklausījos MESA koncertu, palasīju 21 Lessons for the 21st Century un, šķiet, šodienu noslēdzu ar jaunāko Walking Dead sēriju.