Svarīgas norādes tautiešiem ārvalstīs

Latvijai tuvējās valstis, kas ir noteikušas ieceļošanas ierobežojumus:

Čehija – no 14. marta plkst. 00.01 ir liegta ieceļošana Čehijā personām no riska valstīm: Ķīna, Dienvidkoreja, Irāna, Itālija, Spānija, Austrija, Vācija, Šveice, Zviedrija, Norvēģija, Nīderlande, Beļģija, Dānija, Lielbritānija, Francija. Valstu saraksts var mainīties! Noteikta robežkontrole ar Vāciju un Austriju ar iespēju pagarināt to līdz 18. martam. Savukārt no 16. marta tiek noteikts ceļošanas aizliegums - Čehijā varēs ieceļot tikai ārzemnieki ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Tāpat no 16. marta Čehijas pilsoņi un ārzemnieki, kuri uzturas Čehijā vairāk nekā 90 dienu, nevarēs izbraukt no Čehijas teritorijas. Izņēmumi attiecas uz kravas automašīnu šoferiem, pilotiem, autobusu vadītājiem.