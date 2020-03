Visi lidostā "Rīga" ieceļojušie pasažieri ar simptomiem var uz vietas veikt Covid-19 testu

Kā aģentūru LETA informēja lidostas pārstāve Laura Karnīte, lidosta aicina pavadītājus un sagaidītājus atturēties no došanās uz lidostu, aicinot ierasties tikai tad, ja pasažierim nepieciešama palīdzība nokļūšanai no vai uz lidostu. Tāpat pasažieri tiek lūgti nokļūšanai mājās no lidostas pēc iespējas izmantot personīgo transportu.