Produktu iepirkšana, noteikumu ievērošanas norādīšana un humors. Veidi kā cilvēki mēģina apslāpēt paniku saistībā ar Covid-19

"Tas ārkārtas stāvoklis jau arī tā īsti nedarbojas. Jo tāda kontrole jau nav. Viss ir atkarīgs no paša. Ir darba vietas, kur ir pieņemti lēmumi strādāt attālināti, bet teiksim veikali, arī tā iebraukšana izbraukšana no valsts arī tāda pēc paša iniciatīvas. Man liekas, ja tas ir tik nopietni, tad vajadzēja vairāk kontrolēt to," viedokli pauda uzņēmējs Jānis.