Pašmāju slavenības, kuras ārkārtējās situācijas laikā paliek mājās un aicina to darīt arī citus

‼️no šīs dienas līdz noteiktam laikam es nepakļaušu citus un sevi papildus riskam. Esmu kategoriski pret publiskiem pasākumiem šajā laikā. Es aicinu manus draugus un paziņas saglabāt mieru, bet neatteikties no konstruktīvās domāšanas. Neviens no mums nav pasargāts, bet es cienu citu cilvēku veselību un gribētu cerēt uz abpusējām jūtām😀 Mēs dzīvojam grandiozās patiesības laikā, kad ieraudzīsim who is who. Veselību un pavasari jums un jūsu tuvajiem🙏😇 ‼️С сегодняшнего дня, я не поддерживаю ни одно публичное меропритятие, до момента, когда мы справимся с этим ,,гостем". Считаю позицию ,,сильные выживут" невозможной для своего восприятия мира. Выжить должны все☀️ No more public events. Because our choice shouldn't become choice of other people. Let's take care of ourselves for the sake of others. And cherish so much our older relatives🙏❤ #tvpresenter #GalaxyZFlip #mansSamsung #WithGalaxy #chihaircare #farouksystems #hairstyle #chibaltic #manssamsung + #latvia

