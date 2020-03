Vairākas tūristu grupas nepaspēs atgriezties Latvijā pirms starptautisko pārvadājumu aizliegšanas

Tūroperatora "Novatours" vadītāja Leonīda Močeņova norādīja, ka "Novatours" ir pilnībā atcēlis visus lidojumus uz ārvalstīm līdz aprīļa vidum. Viņa atzīmēja, ka tūroperators patlaban strādā, lai atgrieztu savus ārvalstīs esošos klientus mājup. Pirmdien, Rīgā atgriezīsies pēdējie ceļotāji no Tenerifes, kā arī divi reisi no Ēģiptes. "Diemžēl klienti, kas patlaban ir mūsu eksotiskajos galamērķos - Vjetnama, Seišelu salas, Bali un Taizeme - Latvijā nepaspēs atgriezties," sacīja Močeņova.

Jautāta, kā tūrisma aģentūra nodrošinās to tūristu grupu atgriešanos pēc 17.marta, Jakovele skaidroja, ka "Jēkaba ceļojumi" ir informējuši Ārlietu ministriju par visiem ceļotājiem, kuri atrodas ārzemēs un nepagūs līdz starptautisko pasažieru pārvadāšanas slēgšanai tikt mājās. "Ārlietu ministrija darīs visu iespējamo, lai ceļotājus atgādātu mājās ar speciāli organizētiem reisiem," sacīja Jakovele.

Tūroperatora "TezTour" komunikācijas konsultants Toms Briedis norādīja, ka visi "TezTour klienti, kas iegādājās ceļojumus ar izlidošanu no Rīgas uz izvēlētajiem galamērķiem un pašreiz atdodas tajos, Latvijā atgriezīsies pirmdien ar īpaši noorganizētiem čarterreisiem. Savukārt ceļotāji, kas iegādājās ceļojumus ar izlidošanu no Viļņas vai Tallinas, atgriezīsies attiecīgi Viļņā un Tallinā pirmdien un otrdien. Līdz ar to visi "TezTour" klienti būs atgādāti atpakaļ.