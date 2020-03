Latvijas rekordiste Bukša: Mani sarūgtina kritiskā situācija pasaulē

View this post on Instagram

💭| Mani sarūgtina kritiskā situācija pasaulē. Mēs varam tikai pielāgoties un cerēt uz to labāko. Treniņnometne Portugālē negaidīti tiek pagarināta līdz 14.aprīlim, jo slēdz Latvijas robežas. Protams nevar zināt vai arī pēc tam tikšu mājās. Ar pozitīvām domām uz labāku nākotni.|💭 . . #portugal #trainingcamp #corona #stuckinportugal #training #running #trackandfield #hopeforthebest #🤞🏼#sony #sonycentrslatvia