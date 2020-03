Lietuvā konstatēts 18. Covid-19 gadījums, pirmais pacients izārstējies

Pēdējais Lietuvā atklātais pacients atgriezies no Dienvidāfrikas Republikas. Viņš ārstējas Paņevēžas slimnīcā.

Lietuvā no pirmdienas cilvēki, kas atgriežas no jebkuras ārvalsts, tiek uzskatīti par iespējami inficētiem, ja viņiem rodas akūtu elpceļu saslimšanu simptomi. Visiem, kas atgriežas no ārvalstīm, obligāti jāievēro 14 dienu karantīna.